Hakimi va al Psg e ora l’Inter può affondare il colpo per Zappacosta. La Fiorentina deve velocizzare le operazioni per non farsi superare dai nerazzurri

E’ praticamente fatta per Hakimi al Psg. L’esterno dell’Inter sbarcherà in Francia per una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni. Un’operazione che in qualche modo potrebbe interessare anche la Fiorentina, in ottica Davide Zappacosta.

L’esterno di proprietà del Chelsea è sempre stato un obiettivo anche dell’Inter, che però aspettava di cedere Hakimi per muoversi concretamente. Ora i nerazzurri potrebbero affondare il colpo, ragion per cui la Fiorentina dovrà velocizzare le operazioni se vorrà davvero aggiudicarsi Zappacosta.

La concorrenza dell’Inter potrebbe essere letale e la speranza per la società viola è di anticipare i nerazzurri, prelevando Zappacosta e costringendo Marotta a cercare un’alternativa.