Halfredsson: “Barak è perfetto per il centrocampo della Fiorentina di Italiano. Mandragora è forte, Jovic se segna trenta gol…”

Questo pomeriggio Emil Hafredsson, ex compagno di squadra di Antonin Barak all’Hellas Verona, ha rilasciato un’intervista al pentasport per commentare il possibile arrivo del centrocampista ceco alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“La Fiorentina penso che sia un’ottima squadra. Si è rinforzata molto quest’estate e credo che possa lottare per i primi sei posti in classifica. La partita con il Twente non sarà semplice, le partite in campo europeo sono sempre difficili da affrontare ma alla fine credo che la Fiorentina passerà il turno. Barak vicino ai viola? Fuori dal campo è un giocatore eccezionale, mentre per quanto riguarda dentro il campo credo che per lui parlino i numeri: l’anno scorso è andato in doppia cifra, è un centrocampista dal fiuto del gol. Per me è un giocatore fortissimo, se la Fiorentina lo prende fa un affare: lo vedo bene nello scacchiere di Italiano. Mi dispiacerebbe soltanto per il Verona”.

L’ex Hellas ha poi parlato di altri due suoi ex compagni, Mandragora e Gollini: “Rolando è veramente forte: ha personalità e leadership per stare a certi livelli. Alla Fiorentina lo vedo benissimo. Gollini quando era all’Atalanta ha fatto per tanto tempo la differenza, credo che possa fare altrettanto alla Fiorentina. Ha tutto per fare bene. Jovic ha detto che vuol fare 30 gol? Lo spero per lui, credo che in Serie A però non sia semplice: se arriva a 30 dimostra di essere un giocatore da Real Madrid”.