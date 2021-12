Halilhodzic: “Se un giocatore non risponde alla convocazione del Marocco per me ha chiuso con la Nazionale. Alcuni club minacciano i ragazzi”

Il CT del Marocco Vahid Halilhodzic ha parlato in un’intervista a AFP, intervenendo sul tema Coppa d’Africa e sul possibile rinvio della competizione per la diffusione della nuova variante del Covid-19. Queste le sue parole: “Difficile dire se si giocherà, c’è una battaglia fra diverse lobby. I giocatori sono obbligati a rispondere alla convocazione, ma tutti i club fanno di tutto affinché non vengano, alcuni persino minacciando i giocatori, dicendo che potevano perdere il posto o essere ceduti. Se un giocatore non risponderà alla convocazione per me significherà che non è abbastanza attaccato alla nazionale e può anche dire addio alla selezione”.