Hallfredsson: “Seguo Amrabat da Verona e sono sicuro che potrà ancora fare bene. Jovic? Una vera scommessa”

Emil Hallfredsson, ex giocatore dell’Hellas Verona, ha parlato di vari giocatori della Fiorentina e altri in orbita viola dal mercato. Sentite cosa ne pensa su Amrabat e Mandragora e anche sul prossimo arrivo dal Real Madrid:

“Amrabat lo seguivo a Verona: è veramente forte. Con l’Hellas aveva fatto una grande stagione e credo che potrà far vedere ancora le sue qualità. Su Mandragora invece posso dire che Pradè lo conosce dai tempi dell’Udinese. E’ un bravissimo ragazzo e anche un giocatore forte. Sono sicuro che alla Fiorentina farà la differenza”.

Su Jovic ha poi aggiunto: “Nel Real ha sicuramente avuto poco spazio, ma non si può sapere cosa può succedere. Per me si tratta di una scommessa perché potrebbe esplodere ma anche fare fatica”.