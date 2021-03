Hamrin: “La tripletta di Vlahovic sarà fondamentale per la sua crescita, ma non facciamo paragoni. Spero resti alla Fiorentina perché è la punta che cercavano”

A tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex campione della Fiorentina Kurt Hamrin, che è intervenuto sulla gara di ieri contro il Benevento e sulla tripletta di Vlahovic. Queste le sue parole: “Ieri sera ho visto tutti e tre i suoi gol e sono convinto che possano essere fondamentali per la sua crescita, in fondo ha solo venti anni. Spero possa fare carriera nella Fiorentina perché è il giocatore che si cercava da tempo. on voglio fare paragoni, è ancora giovane, ho paura di parlare troppo. Ribery? Quando gioca da tutto, non si discute, ma non si può pretendere che faccia miracoli a quell’età”.