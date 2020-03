Hancko: “C’è tempo per parlare del futuro, mi sento benissimo allo Sparta”

Il giocatore della Fiorentina, David Hancko ora in prestito allo Sparta Praga,è intervenuto a efotbol_cz parlando del futuro: “I primi suggerimenti portano a restare qui, ma in Primavera e dopo la stagione c’è tempo per parlare. Per me la cosa più importante è ciò che ottengo regolarmente, ovvero che il team abbia un grande potenziale e che le nostre prestazioni aumentino ogni volta. Mi sento benissimo allo Sparta, ho trovato una bella squadra qua e quindi non vedo l’ora di fare allenamento e di giocare in partita”.