Possibili novità per quanto riguarda David Hancko, terzino slovacco che la Fiorentina ha attualmente in prestito allo Sparta Praga. Secondo quanto si apprende da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il laterale mancino avrebbe molte proposte per la prossima stagione, lontano da Firenze, e su tutte la più intrigante sembra quella dei portoghesi del Vitoria Guimaraes, squadra nella quale tra l’altro al momento gioca un altro viola in prestito, Montiel.