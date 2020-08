Hancko: “I tifosi hanno voluto che restassi allo Sparta Praga. Questa è la scelta migliore per me”

David Hancko, terzino di proprietà della Fiorentina, commenta così il rinnovo del prestito allo Sparta Praga ai canali ufficiali del club: “Voglio ringraziare tutti, specialmente i tifosi, perché il loro supporto e il desiderio di farmi rimanere qui è stato enorme. Devo ammettere che questo è in parte il motivo per cui ritengo che lo Sparta sia il migliore club per me per la prossima stagione. Sono contento di poter tornare ad allenarmi e ora posso prepararmi per la nuova stagione insieme alla squadra”. I dirigenti dello Sparta hanno fatto un ottimo lavoro. Io ho detto che volevo rimanere qui per la prossima stagione e abbiamo concordato questa possibilità di un ulteriore prestito. Non è stato facile, ma sono contento che abbia funzionato con le giuste tempistiche. Se fossi in salute al cento per cento, mi allenerei normalmente. Tuttavia, ho avuto persistenti problemi al ginocchio, Adesso ci vorranno due o tre settimane per riportare il ginocchio alla normalità, ma sono solo pochi giorni. Tornerò ad allenarmi normalmente in Austria. Il primo obiettivo si è già avverato per me, perché posso restare qui. Gli altri obiettivi sono quelli di lavorare duro su me stesso e crescere. Dal punto di vista del team, vorrei che ripartissimo dalla fine della scorsa stagione. Abbiamo dato di nuovo gioia ai tifosi con il trofeo vinto alla fine della stagione e vorrei che li rendessimo felici di nuovo andando avanti nel girone di Europa League. La cosa principale per noi sarà vincere settimana dopo settimana”.

0 0 vote Article Rating