Hancko impressiona, la Fiorentina dirà l’ultima parola? La situazione

Da un paio di stagioni allo Sparta Praga, il difensore mancino viola David Hancko sta attirando l’attenzione a suon di ottime prestazioni. Il classe ’97 slovacco è un calciatore duttile, abile a giocare sia sulla fascia sinistra che come centrale in una linea a quattro. Hancko è stabilmente titolare con la propria nazionale, a fianco di ottimi elementi come Skriniar, Kucka, Duda, Lobotka. Ottimo piede sinistro, che gli permette di incaricarsi spesso dei piazzati, Hancko è il rigorista dello Sparta ed ha realizzato 3 reti in stagione, a cui ha aggiunto anche 2 assist. Il ragazzo di Prievidza è attualmente in forza allo Sparta Praga con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. La cifra del riscatto si aggira sui 3 milioni di euro. La Fiorentina ha la necessità di valutare attentamente l’ex Zilina per il futuro, in considerazione delle difficoltà e delle carenze in rosa per ciò che concerne la zona di campo in cui agisce il calciatore. E voi che fareste? Dareste una seconda opportunità ad Hancko?