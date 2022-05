Herbots e Mingardi: Che colpi per le squadre di Firenze e ancora non è finita. Come cambiano Il Bisonte e la Savino Del Bene

Mentre nel calcio la Fiorentina sta ancora inseguendo il sogno di qualificarsi ad una competizione europea, nella pallavolo femminile è già pieno tempo di mercato per le squadre di Firenze.

Il Bisonte Firenze ha messo a segno un gran bel colpo andando a prendere la schiacciatrice dell’Igor Gorgonzola Novara, Britt Herbots. L’intento è quella di farla tornare protagonista del nostro campionato dopo una stagione vissuta piuttosto in ombra in Piemonte dove spesso le è stata preferita l’ex bisontina Daalderop. In bilico invece l’arrivo della centrale americana Lauren Stivrins; il suo ingaggio era praticamente già stato perfezionato a marzo dal Bisonte, ma un infortunio al ginocchio e conseguente operazione, hanno rimesso in gioco il tutto. Nel frattempo la società sta cercando un’altra interprete nel ruolo (Alhassan di Chieri?). Confermato l’opposto anche nel giro della Nazionale, Sylvia Nwakalor e questa è sicuramente una bella notizia per il coach Massimo Bellano.

Tanti cambiamenti, tanti volti nuovi a Scandicci. La Savino Del Bene, dopo aver vinto la Challenge Cup sale di gradino e quest’anno, in Europa, giocherà la Coppa CEV con l’intento di portare a casa anche questo trofeo. Preso il forte opposto Camilla Mingardi da Busto Arsizio che si alternerà con il talento Ekaterina Antropova. Al centro conclusi gli acquisti di Haleigh Washington da Novara e Yvon Belien da Firenze. Completano il roster Yana Shcherban e Ludovica Guidi, rispettivamente schiacciatrice e centrale da Casalmaggiore, e Isabella Di Iulio, palleggiatrice da Bergamo. Attenzione però a possibili novità in posto quattro dove potrebbe arrivare una star. Un tentativo per Zhu Ting è stato fatto ma la cinese ha anche fatto richieste altissime dal punto di vista economico.