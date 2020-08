Higuain per la Fiorentina? L’argentino ha altre idee…

Gonzalo Higuain alla Fiorentina? Un’idea, una suggestione, che però possiamo definire archiviata e svanita in breve tempo. La Juventus sarebbe pronta a rinunciare a un indennizzo economico per la sua cessione, si legge su La Repubblica, ma il bomber bianconero sembra non voler prendere in considerazione l’idea di continuare a giocare ancora in Europa. Per lui è maggiormente ipotizzabile un rientro in Argentina o anche una nuova avventura in MLS negli Stati Uniti.

0 0 vote Article Rating