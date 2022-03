Hirsch festeggia la sua vittoria: “Il Franchi è un’eccellenza e il nostro progetto, che si compone di due parti, lo rispetta. C’è sinergia tra l’edificio e la natura”

Il progetto dello Studio Arup, firmato dall’architetto David Hirsch, è il vincitore del concorso internazionale per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

Hirsch è intervenuto a Radio Toscana: “E’ stata una grandissima sorpresa, sapevamo di avere qualche possibilità ma non ci aspettavamo di vincere. Abbiamo fatto un progetto che ha cercato di essere molto rispettoso dell’edificio esistente. In particolare, lo stadio Franchi è un esempio di eccellenza per le caratteristiche architettoniche e per questo doveva essere rispettato. Il nostro progetto ha proprio quest’ambizione, e abbiamo voluto aggiungere quanto necessario per sopperire ai bisogni dei tifosi e della città”.

Prosegue così Hirsch: “Il progetto si compone di due parti, la riqualificazione dello stadio e di Campo di Marte. I due interventi si parlano, dialogano tra loro e si scambiano: c’è una sorta di sinergia e un rapporto di scambio tra l’edificio e la natura. La capienza dello stadio sarà di 40mila posti, com’era richiesto nel bando, e c’è la possibilità che venga adattato per l’organizzazione di grandi eventi sportivi, seguendo le direttive dell’Uefa. Aggiungendo delle gradinate nuove, si creano degli spazi che possono essere utilizzati per altri eventi”.