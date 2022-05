Hirsch: “La Fiesole sarà un muro viola nel nuovo Franchi. La copertura dello stadio produrrà energia per il quartiere”

Il capo progettista dello studio Arup, David Hirsch, ha parlato del nuovo Franchi che dovrebbe ospitare in futuro la Fiorentina al Corriere dello Sport-Stadio, descrivendo alcuni tratti salienti che caratterizzeranno l’impianto: “Avrà un effetto arena, con posti molto vicini al campo. Alzeremo la curva rispetto a com’è adesso e la avvicineremo al terreno di gioco. Come le tribune del Borussia Dortmund? Vero, ma quelle sono più ripide. Nel Franchi dobbiamo rispettare certi vincoli paesaggistici. Però l’effetto finale sarà simile. Siamo all’aperto, tuttavia la sensazione acustica sarà quella appunto di un’arena “chiusa” in cui si sente un tifo pazzesco“.

E ancora: “La copertura ospiterà pannelli fotovoltaici. Opteremo per un materiale di alta tecnologia, avrà le sembianze di un grande vetro: questa struttura si adagerà sul resto dello stadio. La copertura fotovoltaica produrrà energia per il quartiere. E vede questo tetto come una doppia protezione: riparerà gli spettatori dagli eventi atmosferici, ma pure il monumento stesso“.

Per il momento non ci sono stati contatti con la Fiorentina: “Ma niente panico. Il nostro interlocutore è il Comune. Poi parleremo con la Fiorentina. Intoppi burocratici? Fanno parte del nostro mestiere. E la burocrazia non è solo in Italia. Abbiamo lavorato a tanti progetti“.