L’ex giocatore della Fiorentina, Pietro Maiellaro è intervenuta a TeleBari parlando del suo approdo in Viola dalla Puglia: “Un ripensamento, un dispiacere, ce l’ho. Il Bari ce l’avevo con me, dentro di me: ho sbagliato. Se non avessi lasciato, con l’avvento di Platt e altri avremmo fatto qualcosa di straordinario”.

E su l’arrivo in Nazionale: “Venne a vedermi Vicini, dovevo essere convocato. Disse che avevo problemi fisici quella volta, ma fu una c*****a”