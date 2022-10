“Ho una grande stima di Italiano, ma ora bisogna analizzare la realtà: c’è odore di Serie B”

A TMW Radio ha parlato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Tra la partita di ieri sera contro la Lazio e uno sguardo più ampio sulla Fiorentina, questa la sua opinione: “Ho visto una buona Fiorentina all’inizio, ma se non fai gol è dura. Italiano ha i giocatori per fare il suo gioco. La Lazio è una squadra forte, è molto diversa dallo scorso anno, ma la Fiorentina ha avuto tre palle gol in poco più di due minuti. La Lazio ha sofferto, poi ha fatto due gol e l’ha chiusa. Milinkovic-Savic è un giocatore fuori dal normale, è uno che sceglie quando, dove e come fare la differenza. E’ il cuore di una Lazio che è devastante ora ma non deve esagerare a specchiarsi troppo”.

E ancora: “Ho una grande stima per Italiano ma ora bisogna analizzare la realtà. C’è profumo di Serie B. Vai avanti, non segni, giocatori che danno l’anima ma non ce la fanno. La fotografia della frustrazione è il colpo di testa di Jovic assente nella ripresa”.