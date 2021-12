Hristov: “Ho fatto da interprete a Vlahovic, ho capito subito che sarebbe diventato un grande. A Firenze gli ho detto che…”

L’ex difensore della Fiorentina Petko Hristov, oggi in forza allo Spezia, ha parlato del suo ex compagno di squadra Dusan Vlahovic nel corso di un’intervista rilasciata a Sportweek.

Queste le sue parole: “I nostri idiomi sono simili e dunque, quando all’inizio lui faticava con l’italiano, gli ho fatto da interprete. Siamo stati tanto insieme fuori dal campo. In allenamento? Era dura per lui come per me. Ho capito subito che sarebbe diventato un grande. Bravissimo nel proteggere palla, ogni volta che gli arrivava quella giusta faceva gol. Avremmo dovuto ritrovarci adesso in Serie A, ma a Firenze mi sono fatto male nel riscaldamento e ho dovuto dare forfait: ‘Ti è andata bene‘, gli ho detto a fine partita”.