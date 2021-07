Hristov: “Ho sentito Galabinov appena ho saputo dell’interesse dello Spezia. Mi ispiro a Thiago Silva, ma il mio idolo è Ronaldo”

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione di Petko Hristov, difensore bulgaro ceduto dalla Fiorentina allo Spezia a margine della trattativa che ha portato lo staff di Vincenzo Italiano in riva all’Arno. Questi alcuni passaggi salienti dell’intervista:

Quale attaccante avrai piacere di affrontare di più?

“Sicuro Ronaldo, perchè da piccolo mi piaceva come giocatore e persona, è il mio idolo come giocatore. Spero di vederlo al campo e di giocarci contro”.

Ti spaventa il salto in A?

“Ho fatto tre anni di C, l’ultimo anno alla Pro Vercelli in cui ho giocato molto con mister Modesto, con cui mi sono trovato benissimo. Mi sono trovato benissimo con le mie squadre”.

Che primi dettami vi ha dato Thiago Motta?

“Per ora non abbiamo fatto molto insieme perché c’è stato il covid e ci siamo allenati in gruppi e da soli. E’ stato difficile fare allenamenti con la palla, in questi giorni ci stiamo allenando meglio e troviamo i movimenti giusti. Spero potremo fare tante altre cose insieme”.

Come nasce la trattativa?

“Ho sentito Galabinov appena ho saputo dell’interesse dello Spezia, mi ha detto tante belle cose. Abbiamo parlato con il direttore e con il procuratore, trovando velocemente l’accordo”.

A chi ti ispiri?

“Questo è il mio primo anno in A, spero di fare punti con la squadra e di giocare bene. Mi ispiro a Thiago Silva, mi piacerebbe giocare come lui”.