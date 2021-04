Hristov: “Sogno la Serie A, il mio modello è Thiago Silva. La Fiorentina…”

Il difensore di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Vercelli, Petko Hristov, ha parlato al sito ufficiale del club piemontese dopo il debutto con la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Queste le sue parole: “Il calcio bulgaro era un po’ lento quando ho esordito in campionato, non era così forte, ma poi negli ultimi due anni è migliorato. Quando sono arrivato alla Fiorentina dopo due settimane che mi allenavo con la prima squadra il mister mi disse che avrei giocato al Bernabeu contro il Real Madrid, sono entrato negli ultimi due minuti e ho giocato contro Ronaldo. In Italia in C è un po’ difficile perché le squadre corrono tanto. Con la Ternana abbiamo iniziato bene, poi ci siamo salvati nelle ultime due partite, non giocavo perché mi ero fatto male. A Bisceglie ho giocato tutte le partite e mi sono trovato bene. Mi sono trovato benissimo qui a Vercelli, c’è un grande gruppo molto unito nonostante i risultati. Il mio punto di riferimento è Thiago Silva. Il mio sogno è quello di giocare in Serie A“.