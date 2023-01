Hutchison: “Amrabat ha fatto un Mondiale brillante ma alla Fiorentina non va così bene, al Liverpool serve il giocatore giusto”

Di Amrabat in Inghilterra se ne parla eccome in ottica Liverpool e lo ha fatto a Espn anche l’ex dei Reds Don Hutchison: “Ho visto Amrabat ai Mondiale ed ha disputato una brillante competizione con il Marocco. E’ anche vero che sono 18 mesi che Amrabat non va così bene con la Fiorentina, quindi non bisogna farsi prendere dalla frenesia e pensare semplicemente che sono ciò di cui si ha bisogno. Bisogna assicurarsi di prendere il giocatore giusto”.