Hütter: “Jovic può segnare a qualsiasi livello e presto riuscirà a dimostrarlo. Solo se sarà supportato dentro e fuori dal campo risolverà i suoi problemi”

Adi Hütter è il tecnico che è riuscito a lanciare Luka Jovic. L’attuale attaccante della Fiorentina, allora vestiva la maglia dell’Eintracht Francoforte e si mise in evidenza a suon di reti.

“Tra di noi ci fu qualche difficoltà, non lo nascondo, ma per risolvere ogni problema scegliemmo di parlare in modo diretto. Gli spiegai che cosa pretendevo in partita: volevo sempre di più da lui e alla fine individuammo la giusta posizione in campo. Fu grazie a quell’intesa che l’anno dopo Jovic andò al Real“. Questo è quello che racconta Hütter al Corriere dello Sport-Stadio.

Il serbo a Firenze sta faticando molto: “Jovic è una punta centrale ma ha bisogno di molto più supporto attorno a sé – continua l’allenatore – Solo se sarà supportato, dentro e fuori dal campo. I suoi problemi attuali sono conseguenza di una questione tattica ma non solo. In Italia poi, se sei un attaccante, non troverai mai gli spazi che invece ci sono in Germania. Se in Serie A non vieni coinvolto nel gioco, dai soltanto l’impressione di essere mediocre. Se Jovic è diventato tale? Non scherziamo, parliamo di un grande attaccante: Luka può segnare a qualsiasi livello. E presto riuscirà a dimostrarlo”.