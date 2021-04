Hysaj in scadenza: Potrebbe arrivare alla Fiorentina e seguire il suo allenatore

Il contratto di Elseid Hysaj con il Napoli è in scadenza a giugno e da settimane non ci sono margini per il rinnovo con il club campano. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito, il giocatore avrebbe come opzione anche quella di arrivare alla Fiorentina. In viola potrebbe seguire il suo attuale allenatore ‘Ringhio’ Gattuso, che Commisso sta corteggiando da diverse settimane.

Sempre per Hysaj occhio al Milan e alla Roma dove potrebbe approdare un altro suo estimatore come Sarri.