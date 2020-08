I 110 milioni che il Milan non può versare alla Fiorentina

Interesse concreto per Nikola Milenkovic e tentazione Federico Chiesa. Il Milan guarda in casa Fiorentina per il mercato, fatto sottolineato anche stamani da Tuttosport, ma è giusto un guardare e non toccare perché i due giocatori restano a quotazioni che i rossoneri non possono raggiungere. 40 milioni per il serbo, 70 per in nazionale azzurro, 110 milioni di euro in totale, per due desideri, destinati a rimanere tali.

