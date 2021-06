I 40 milioni rifiutati alla Fiorentina? Ora Cairo rischia di doverne chiedere molti meno per Belotti

Prima la clausola da 100 milioni, poi i vari “no” sul mercato, tra cui quello ai 40 milioni proposti un anno fa circa dalla Fiorentina: anche lì Cairo rispose picche e non volle cedere il suo bomber Andrea Belotti. L’attaccante granata però ha il contratto in scadenza al 2022 e secondo la stampa torinese, poca voglia di rinnovarlo. Ecco che da quella cifra inevitabilmente il patron del Torino dovrà calare le pretese e non a caso si parla di cifre più vicine ai 30: nel frattempo però è esploso Vlahovic e la Fiorentina non è più una pretendente.