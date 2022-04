I 50 mila euro richiesti non fermano gli sproloqui di Vessicchio: “I razzisti di Firenze hanno detto le peggiori porcherie anche a Salerno”. E ci scappa anche il gesto dell’ombrello

La richiesta di 50 mila euro fatta pervenire dal Comune di Firenze per chiudere in maniera ‘bonaria’ la faccenda, non ha purtroppo posto fine agli sproloqui del giornalista (radiato dall’albo), Sergio Vessicchio che, nonostante tutto, continua ad essere direttore di TuttoJuve.net.

Stavolta Vessicchio non si è limitato alle parole contro Firenze e i tifosi della Fiorentina, ma ha fatto sfoggio anche di gesti maleducati come quello dell’ombrello, che è possibile vedere nel suo ultimo video pubblicato su Youtube.

Oltre a questo ha detto: “I tifosi della Fiorentina sono la cartina di tornasole della città. Ritengo che i fiorentini siano una razza di m****, uno schifo di gente, a Salerno hanno detto le peggiori porcherie. Sono venuti con la stessa aria di razzismo, ma poi questi qua possono essere una razza superiore? La capitale della cultura, ma di che? Sono la capitale dei trans. Firenze è una città di m**** e il sindaco non prende mai posizione, pur essendo di Torre del Greco”.

Un piccolo particolare ci preme far notare: all’Arechi era presente qualche centinaio di tifosi viola. Ebbene molti di questi provenivano da città del sud, non certo da Firenze, quindi immaginatevi quali “porcherie” possono aver detto. Fatto che è sicuramente sfuggito all’attenzione di questo signore che possiamo definire sprovveduto, nei modi e nei contenuti.