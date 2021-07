I big match (e i derby) della Fiorentina: calendario fitto per Italiano, ultima giornata a Firenze contro la Juventus

Concluso il sorteggio del calendario della Serie A 2021/22, andiamo a vedere quando si giocheranno i principali big match della Fiorentina. Ricordiamo che a partire da quest’anno il calendario è asimmetrico, ragion per cui la stessa partita andrà in scena in giornate diverse tra andata e ritorno:

1^ giornata (22-08-2021): Roma-Fiorentina

5^ giornata (22-09-2021): Fiorentina-Inter

7^ giornata (03-10-2021): Fiorentina-Napoli

10^ giornata (27-10-2021): Lazio-Fiorentina

12^ giornata (07-11-2021): Juventus-Fiorentina

13^ giornata (21-11-2021): Fiorentina-Milan

14^ giornata (28-11-2021): Empoli-Fiorentina

24^ giornata (06-02-2022): Fiorentina-Lazio

30^ giornata (20-03-2022): Inter-Fiorentina

31^ giornata (03-04-2022): Fiorentina-Empoli

32^ giornata (10-04-2022): Napoli-Fiorentina

35^ giornata (01-05-2022): Milan-Fiorentina

36^ giornata (08-05-2022): Fiorentina-Roma

38^ giornata (22-05-2022): Fiorentina-Juventus