I buoni rapporti con l’Empoli potrebbero aiutare la Fiorentina a risolvere il “problema” portiere

La Fiorentina non è l’unica squadra italiana che in vista della prossima stagione dovrà operare un cambiamento tra i pali. Per questo motivo, la dirigenza viola deve annotare sul proprio taccuini diversi nomi, onde evitare di non farsi trovare impreparata qualora alcuni venissero meno.

I candidati principali sono tutti italiani, da Meret e Cragno ai più giovani Carnesecchi e Vicario. Proprio quest’ultimo, secondo quanto scrive pianetaempoli.it, potrebbe essere il favorito per difendere la porta della Fiorentina nella prossima stagione.

Vicario è di proprietà del Cagliari, ma l’Empoli ha tutte le intenzioni di riscattarlo per una cifra pari a 10 milioni. Il presidente Corsi sa che il portiere gode dell’attenzione di diverse squadre, ragion per cui provvederà subito a rivenderlo ad una cifra superiore. I buoni rapporti tra Fiorentina ed Empoli potrebbero agevolare la trattativa, e risolvere il problema del portiere grazie a uno dei profili più promettenti del panorama italiano.