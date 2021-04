“I cambi sono tornati ad essere quasi un danno per la Fiorentina. C’è qualità, ma meno strumenti per salvarsi”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno parlando della partita di stasera: “Sono tutte fondamentali. La squadra non mi sembra preparata per affrontare queste ultime sette partite con il coltello tra i denti, ho visto il Cagliari e il Parma e hanno un atteggiamento completamente diverso. I viola sembrano essere sempre compassati, col Sassuolo è bastato un episodio per sbriciolarsi”

E ancora: “I cambi sono tornati ad essere quasi un danno per la Fiorentina, le ultime due partite lo dimostrano. Mi sembra che i viola abbiano sì più qualità, ma meno strumenti degli avversari per salvarsi”