“I campioni siamo noi”: il 21 giugno a Campi Bisenzio la rievocazione dello Scudetto rubato nell’82

Dopo il ricordo di qualche tempo fa al Teatro Puccini di Firenze, ecco un’altra manifestazione in memoria del terzo Scudetto rubato alla Fiorentina. Questa volta si terrà a Campi Bisenzio, al Teatro Dante Carlo Monni, il 21 giugno alle ore 21. Ospiti tanti protagonisti di quel campionato: “I campioni siamo noi” è il titolo dell’evento che andrà in scena. L’intenzione degli organizzatori è quella di mostrare cimeli riguardanti quella stagione calcistica. Chiunque ne possedesse potrà salire sul palco e presentarli agli ospiti e a tutto il pubblico in sala. L’evento sarà trasmesso anche in diretta televisiva su rtv38.

