I canali social della Fiorentina presi d’assalto dai tifosi viola, la richiesta è piuttosto chiara

Da qualche giorno i canali social della Fiorentina sono stati letteralmente presi d’assalto dai tanti tifosi viola. Che sia una foto d’allenamento, che sia un video storico, che sia la ricorrenza di un compleanno, l’hashtag sempre ricorrente nei commenti è lo stesso: #iachiniout

Già dalla partita pareggiata contro lo Spezia il motto era stato “sdoganato” sui social e le vittorie contro Udinese e Padova non sono bastate all’ambiente del tifo viola per far cambiare idea. Dopo la grave prestazione di Roma, sono centinaia i commenti con lo stesso hashtag che invocano l’esonero dell’allenatore della Fiorentina.

Per vedere il proprio volere realizzato i tifosi dovranno aspettare almeno fino a sabato, quando si giocherà Parma-Fiorentina. Che sia un’ultima spiaggia per Iachini? L’opinione di gran parte della tifoseria viola è già piuttosto chiara.