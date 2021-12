I cinquant’anni di Toldo: “Ora voglio vivere sereno, felice e lontano dal calcio. La Fiorentina? Sta esprimendo un bel gioco, spero che la società faccia sempre meglio”

L’ex portiere della Fiorentina, Francesco Toldo, compie oggi 50 anni. Un bel traguardo indubbiamente per un giocatore che ha segnato un’epoca in maglia viola, anche se ora si è allontanato dal mondo del calcio.

“Mi sono staccato – racconta Toldo a Passionedelcalcio.it – Ho fatto il giocatore ed il dirigente. Adesso voglio vivere sereno e felice, senza seguire le regole della società frenetica, godermi in pieno le sensazioni, avendo nel cuore i valori che mi hanno insegnato i miei genitori tra cui in primis quello dell’onestà. Professionalmente sono diventato un imprenditore nel settore delle costruzioni. Mi dedico il più possibile alla famiglia. Vado in bicicletta ma non per avere tre chili in meno. Voglio tenermi in forma nel senso di salute del fisico e soprattutto della mente. Farmi i passi dolomitici in bici è sinonimo di libertà”.

Sulla Fiorentina di quest’anno aggiunge: “Cosa manca a questa squadra? Preferisco accentuare il lavoro positivo, anche perché i difetti li hanno tutti. Spero la società faccia sempre meglio. Non seguo le singole partite ma credo che la viola stia facendo un bel gioco in generale”.