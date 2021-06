I cinque milioni che separano Sergio Oliveira dalla Fiorentina

Cinque milioni di euro. Stando a diverse fonti portoghesi, è questa la distanza che separa la Fiorentina dal centrocampista del Porto (e della nazionale portoghese), Sergio Oliveira che tra l’altro proprio oggi compie 29 anni.

15 milioni (più bonus), questo è quanto avrebbe offerto la società gigliata al club di appartenenza del giocatore. La richiesta invece è di 20 milioni (più bonus). Una distanza che potrebbe non essere insormontabile, anche se dovrà essere il Porto ad avvicinarsi alla Fiorentina e non viceversa, perché da quanto si apprende non ci sarebbe molta voglia di salire da una cifra che viene già ritenuta alta.

Il mercato viola dunque sta già entrando nel vivo e occhio al Portogallo perché da lì potrebbero arrivare novità importanti.