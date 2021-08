I club di Serie A la spuntano: arriva l’ok al 50% del pubblico e il ‘Franchi’ torna viola per metà

Dopo l’iniziale 25% e le successive ipotesi di allargamento al 30-35%, alla fine è arrivato un ok molto importante da parte del governo, d’accordo con il Cts, per quanto riguarda gli impianti della prossima Serie A: si ripartirà con il 50% del pubblico presente negli impianti. Un piccolo successo per i club di Serie A che chiedevano almeno una metà dei tifosi da poter far accedere, ovviamente con green pass. Resta la regola della disposizione a scacchiera e dunque anche il ‘Franchi’ tornerà ad ospitare i tifosi della Fiorentina per la metà della sua capienza.