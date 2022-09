I club di Serie A tornano a incontrarsi: sul tavolo una proposta lanciata da Commisso

Domani alle 14.15 nella sede di Via Rossellini, andrà in scena l’assemblea di Lega Serie A. Tornano ad incontrarsi le società per discutere di alcuni punti fondamentali per la disciplina dell’associazione. Fra questi i più importanti riguardano la sede di New York, voluta fortemente da Commisso, presidente della Fiorentina.

Sul tavolo anche l’assegnazione dei diritti televisivi, in particolar modo verranno valutati e discusse le linee guida per la assegnazione dei diritti audio visivi del triennio 2024-2027.