I contatti telefonici continui tra Commisso e la sua dirigenza: ma il ritorno a Firenze del patron resta impossibile da prevedere

I problemi di polmonite accusati a dicembre, in una fase in cui in Europa si stavano acuendo nuovamente i casi Covid, avevano suggerito a Rocco Commisso un improvviso ritorno in America. Nei suoi progetti originari c’era invece una permanenza lunga, con il primo Natale italiano da tanti anni a questa parte e soprattutto la gestione in prima persona del caso Vlahovic e del mercato di gennaio. Il presidente invece da metà dicembre è nella sua comfort zone del New Jersey e continua a tenersi informato e in contatto stretto con i suoi dirigenti per via telefonica, come riporta La Nazione. Un’abitudine consolidata per le fasi di assenza: impossibile però secondo il quotidiano fare previsioni per il suo prossimo viaggio verso Firenze, un’eventualità che ad oggi non sembra propriamente ‘nell’aria’.