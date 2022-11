I conti ancora non tornano, ma la Fiorentina si sta riavvicinando ad una situazione più normale. C’è un obiettivo concreto da raggiungere per quando comincerà una nuova stagione

Va bene così Fiorentina. Vincerne una dietro l’altra e poi provando a rimediare i problemi, un po’ per volta. Migliorare, in mezzo ad errori che continuano ad esserci, facendo punti. Come a La Spezia, grazie alle parate di Terracciano, all’uomo in più, ma anche alle scelte di Italiano e alla caparbietà. Finalmente gli attaccanti, che stanno cominciando ad ingranare. Jovic, Cabral, ma anche Ikone hanno dato segnali positivi nelle ultime gare. Per il francese grandi passi in avanti in Liguria: più inserito nel gioco, nel ruolo che l’allenatore gli chiede. Chissà che il periodo di ‘prova’ non sia finito.

Due vittorie importanti in Europa e in campionato. I conti ancora non tornano, ma la Fiorentina si sta riavvicinando ad una situazione più normale, ad una classifica migliore. Manca ancora il gioco dello scorso anno, mancano ancora interpreti all’altezza in mezzo al campo. Fare più punti possibili, togliersi dalle situazioni pericolose e poi intervenire in modo chiaro e tempestivo a gennaio. Di tempo ce n’è ancora, ma basta correre rischi. Occorrono certezze, occorre rimettersi in sella. Cominciando a vincere la prossima partita.

Continuità, serve continuità. Serve soprattutto tornare a credere in una stagione con qualche obiettivo. Dopo il Mondiale comincerà una nuova stagione: Europa, Coppa Italia, speriamo anche campionato. Arrivare a quella data con meno distacco possibile dalle zone che contano, per provarci ancora. Questo l’obiettivo.