I controlli della Fiorentina più scrupolosi della regola federale che tutela la salute. Non tutti i club li utilizzano

La vigilia di Lazio-Fiorentina si è complicata d’improvviso, con la notizia della positività di Nicolas Gonzalez ed è alta l’attesa per i test medici (la speranza è che non ci siano altre esclusioni).

Intanto su La Nazione si legge che la società viola è particolarmente attenta e sensibile alla questione salute e prima delle partite, anche se dallo scorso luglio, come previsto da una circolare federale, non è più obbligatorio per i tesserati vaccinati in possesso di Green Pass, sottopone i giocatori al test dei tamponi.

Uno scrupolo ulteriore per tutelare i propri tesserati, che non tutti i club utilizzano.