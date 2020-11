I convocati del Benevento: sono 4 le assenze per Inzaghi, ok Lapadula

Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha reso noto l’elenco ufficiale dei 23 calciatori convocati per la gara di domani allo Stadio Franchi contro la Fiorentina. Sono tre le assenze per i campani. Restano a casa per infortunio Foulon, Viola e Iago Falque mentre l’ex di turno Bryan Dabo sarà out a causa della positività al Coronavirus riscontrata nella giornata di ieri.

Ecco la lista ufficiale:

PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò.

DIFENSORI: Caldirola, Glik, Letizia, Maggio, Barba, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Basit, Sanogo, Schiattarella, Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita.

ATTACCANTI: Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula.