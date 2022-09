I convocati del Bologna: Due assenze importanti per i rosso blu

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 15, il tecnico del Bologna, Luca Vigiani, ha diramato la lista dei convocati. Non sono stati convocati Nicolas Dominguez, che ha accusato una contrattura ai flessori della coscia sinistra, e Nicola Sansone per affaticamento muscolare. Entrambi i giocatori verranno valutati nei prossimi giorni. Ecco tutti i convocati della squadra rosso blu:

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Posch, Sosa.

Centrocampisti: Aebischer, Ferguson, Moro, Schouten, Soriano, Vignato.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Zirkzee.