I convocati del Milan: non solo Rebic, Pioli perde anche un pezzo importante della difesa

Da poco diramate le convocazioni del Milan in vista della partita di stasera contro la Fiorentina. Per un fastidio all’anca non sarà della sfida il difensore rossonero Fikayo Tomori. Secono forfait per Pioli che ieri ha dovuto rinunciare all’ex Fiorentina Rebic per un problema muscolare avvertito dal croato durante la rifinitura. Ci sono Romagnoli e Messias. Questa la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Desplanches, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Ibrahimović, Leão, Pellegri