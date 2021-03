I convocati del Milan: Pioli ritrova Ibra e Bennacer ma perde 5 giocatori.

Pochi minuti fa l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha reso nota lista ufficiali per la sfida di domani contro la Fiorentina: al Franchi fischio d’inizioalle ore 18. Nonostante le presenze di Ibrahimovic e Bennacer, rientrati entrambi in squadra dai rispettivi acciacchi, l’ex tecnico viola deve fare i conti con 5 assenze pesanti: Romagnoli, Calabria, Mandzukic, Leao e Rebic non partiranno per la trasferta di Firenze. Emergenza in attacco per i rossoneri, costretti a pescare dalla primavera convocando il classe ’01 Tonin.

Questa la lista ufficiale pubblicata dal club rossonero:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Stanga, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Tonin.