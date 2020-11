I convocati del Milan: senza Ibrahimovic, in attacco Bonera ha solo due giovanissimi oltre a Rebic. Non ce la fanno Bennacer e Castillejo

E’ appena stata diramata la lista dei convocati del Milan per la sfida di questo pomeriggio contro la Fiorentina. Come previsto non ce la fa Bennacer, colpito da uno stiramento all’adduttore. Assenti anche Castillejo e ovviamente Ibrahimovic, senza il quale in attacco Bonera avrà a disposizione solo i giovani Colombo e Maldini oltre all’ex Rebic.

Ecco la lista completa dei convocati: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu. Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli. Çalhanoğlu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali. Colombo, Maldini, Rebić.