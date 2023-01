I convocati del Torino: Juric ritrova Schuurs

Come accaduto anche domenica scorsa contro la Roma di Jose Mourinho, i convocati della squadra avversaria della Fiorentina di Vincenzo Italiano arrivano a poche ore dal fischio d’inizio. Pochi minuti fa infatti il tecnico del Torino Ivan Juric ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista della partita contro i viola. Regolarmente disponibile l’ex Ajax, e obbiettivo di mercato della Fiorentina, Peer Schuurs, che negli ultimi giorni era stato fortemente in dubbio.