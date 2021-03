I convocati della Costa d’Avorio: fuori Kouame dalla lista di Beaumelle

Non figura il nome di Christian Kouame nella lista dei convocati diramata dal CT della Costa D’Avorio, Patrice Beaumelle, per i prossimi impegni di qualificazione alla Coppa d’Africa 2021 della Costa d’Avorio. Gli Elefanti affronteranno Niger e Etiopia rispettivamente il 26 e il 30 marzo. Prima convocazione in nazionale maggiore per l’ex atalantino Amad Diallo, passato a gennaio al Manchester United e autore del gol dei Red Devils nella sfida d’andata degli ottavi di Europa League contro gli uomini di Pioli.