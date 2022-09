I convocati della Fiorentina: Altro forfait per Gonzalez, Zurkowski non parte e Milenkovic…

La Fiorentina ha reso noti i convocati per la partita di domani contro il Bologna. Come già anticipato dal tecnico, Vincenzo Italiano, non c’è ancora una volta Nico Gonzalez, alle prese con una tallonite che sembrava in regressione alla fine della scorsa settimana e che invece non gli ha consentito di partecipare alla gara contro l’RFS e lo ha escluso anche da questa trasferta.

Fuori anche Nikola Milenkovic per l’infortunio patito contro la Juventus (Dimo Krastev resta aggregato alla prima squadra) e in lista non leggiamo nemmeno il nome di Szymon Zurkowski.

Questi i convocati: Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Dodô, Igor, Gollini, Ikone, Jovic, Kouame, Krastev, Maleh, Mandragora, Martinez Quarta, Cabral, Ranieri, Sottil, Saponara, Terracciano, Terzic, Venuti.