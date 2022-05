I convocati della Fiorentina: ancora niente da fare per Sottil, out Maleh, c’è Odriozola

Vincenzo Italiano ha da poco diramato la lista dei convocati della Fiorentina, in vista della gara contro la Juventus. Riccardo Sottil non riesce a recuperare dal suo problema fisico ed è out anche per l’ultima gara stagionale. C’è Alvaro Odriozola, anche se non si conoscono bene le sue condizioni. Non è presente Maleh, a causa del cartellino giallo rimediato a Marassi che è valso la squalifica.