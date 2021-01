I convocati della Fiorentina: Ancora out Cutrone, torna il “proprietario” della fascia sinistra

Da pochi minuti il tecnico della Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Lazio in programma domani alle ore 15. Poche novità: torna Biraghi dopo la squalifica, out ancora Patrick Cutrone. Di seguito, ecco la lista: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Brancolini, Caceres, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Eysseric, Kouame, Krastev, Lirola, M.Quarta, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ribery, Terracciano, B.Valero, Venuti, Vlahovic.

