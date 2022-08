I convocati della Fiorentina: Due indisponibili per Italiano, il club viola li sostituisce anche nella lista Uefa per i preliminari

Resa nota da parte della Fiorentina, la lista dei convocati per la partita contro il Twente. Italiano non avrà a disposizione per questo match degli infortunati Igor e Zurkowski.

Inizialmente inseriti nella lista Uefa per i preliminari, i due sono stati sostituiti cammin facendo con Benassi e Bianco, che risultano regolarmente convocati per il match.

In sostanza l’allenatore ha deciso di portarsi dietro tutti gli elementi presenti nella lista Uefa, confermando l’esclusione anche di Kokorin.

1) AMRABAT Sofyan, 1996

2) BENASSI Marco, 1994

3) BIANCO Alessandro, 2002

4) BIRAGHI Cristiano, 1992

5) BONAVENTURA Giacomo, 1989

6) CEROFOLINI Michele (P), 1999

7) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

8) DUNCAN Joseph Alfred, 1993

9) GOLLINI Pierluigi (P), 1995

10) GONZÁLEZ Nicolas Ivan, 1998

11) IKONE Nanitamo Jonathan, 1996

12) JOVIĆ Luca, 1997

13) KOUAME Christian Michael Kouakou, 1997

14) MALEH Youssef, 1998

15) MANDRAGORA Rolando, 1997

16) MARTÍNEZ QUARTA Lucas, 1996

17) MENDONÇA CABRAL Arthur, 1998

18) MILENKOVIĆ Nikola, 1997

19) NASTASIĆ Matija

20) RANIERI Luca, 1999

21) SAPONARA Riccardo, 1991

22) SOTTIL Riccardo, 1999

23) TERRACCIANO Pietro (P), 1990

24) TERZIĆ Aleksa, 1999

25) VENUTI Lorenzo, 1995