I convocati della Fiorentina: Gonzalez e Zurkowski tornano a disposizione di Italiano, Ok Quarta

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista della partita di domani contro l’Hellas Verona di Cioffi. Il tecnico gigliato può finalmente tornare a sorridere: sono infatti regolarmente disponibili Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta. Il primo ha recuperato dall’infortunio al tallone, mentre il centrale avrebbe smaltito l’affaticamento che l’ha tenuto fuori contro il Basaksheir. Torna anche l’ex Empoli Zurkowski, che torna in lista dopo l’impegno in Conference contro il Riga. Out Gollini

Questa la lista completa pubblicata dalla Fiorentina tramite i propri canali ufficiali:

Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Duncan, Favasuli, Gonzalez, Ikonè, Jovic, Kouame, Krastev, Maleh, Mandragora, M.Quarta, Cabral, Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Zurkowski.