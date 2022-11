I convocati della Fiorentina: Italiano ritrova Amrabat, niente da fare per Sottil e Nico

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. L’allenatore, dopo averne dovuto fare a meno per la trasferta, recupera Sofyan Amrabat. Niente da fare invece per Riccardo Sottil e Nicolas Gonzalez che, ancora alle prese con i rispettivi acciacchi, non sono disponibili e resteranno a Firenze per provare a tornare, almeno in panchina, per il turno infrasettimanale contro la Salernitana. Belle notizie anche per il giovane classe 2003 Filippo Distefano, ancora aggregato alla prima squadra dopo la buona prestazione di Riga.

Questa la lista completa dei convocati:

Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Dodo, Distefano, Igor, Duncan, Gollini, Ikone, Jovic, Kouame, Maleh, Mandragora, M.Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Terracciano, Terzic, Venuti, Zurkowski.