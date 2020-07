I convocati della Fiorentina: Kouame torna disponibile, Vlahovic unica assenza

Pochi minuti fa la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Parma: nonostante una settimana molto turbolenta, i viola si trovano costretti a giocare tutto nella sfida del Tardini. Una sola grande novità per Beppe Iachini che recupera e convoca per la prima volta l’ex Genoa Kouame. Unico indisponibile lo squalificato Dusan Vlahovic, out per due partite dopo il rosso diretto rimediato la scorsa settimana contro la Lazio, che tornerà disponibile per la sfida contro il Cagliari.

Ecco la lista completa dei convocati viola:

📝 I convocati viola per #ParmaFiorentina#Fiorentina 💜 #ForzaViola pic.twitter.com/OTbYy6FmEX

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 4, 2020